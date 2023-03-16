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HDP ''Adayımız Kılıçdaroğlu'' diyecek mi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.03.2023 17:02
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile 18 Mart'ta yapmayı planladığı görüşme büyük tepki çekmişti. Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü olması nedeniyle Kandil'in siyasi uzantısı HDP ile görüşmenin bu tarihe alınması kamuoyu tarafından eleştiri yağmuruna tutulurken, CHP'den çark sinyali geldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te gelen soru üzerine HDP ile görüşme tarihinin yarına (17 Mart) çekilmeye çalışıldığını söyledi. Bu sıcak gündemi canlı yayın konuklarımız Selman Özboyacı ve İhsan Aktaş ile detaylandırdık.
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