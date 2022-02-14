HDP 6’lı toplantının neresinde olacak?

Altı muhalefet partisi liderinin HDP'siz toplantı yapması, siyasetin gündeminde. Dışlanan HDP, bu durumdan rahatsız. Şimdi kulislerde, HDP'nin gönlünün nasıl alınacağı konuşuluyor. Kulislerdeki son gelişmeler Ankara’dan A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında aktardı.