14 Şubat 2022, Pazartesi
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HDP 6'lı toplantının neresinde olacak?
Altı muhalefet partisi liderinin HDP'siz toplantı yapması, siyasetin gündeminde. Dışlanan HDP, bu durumdan rahatsız. Şimdi kulislerde, HDP'nin gönlünün nasıl alınacağı konuşuluyor. Kulislerdeki son gelişmeler Ankara’dan A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında aktardı.