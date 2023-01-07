07 Ocak 2023, Cumartesi
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HDP 6'lı masadan kalktı! HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan flaş sözler: Kendi adayımızla gireceğiz...
2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için HDP kararını verdi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin Kars Kongresi'nde seçime kendi adayları ile gireceklerini ilan etti. Buldan, adayın en kısa sürede belirlenerek kamuoyuna duyurulacağını da sözlerine ekledi.