HDP 6’lı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ne talep ediyor?

HDP'nin talepleri altılı koalisyonda milletvekili pazarlığından sonra en çok tartışılan konulardan. Peki HDP Kılıçdaroğlu'ndan ne talep ediyor? A Haber Ankara editörü Arzu Fidanverdi detayları aktardı.

HDP'NİN TALEPLERİ NELER

- Özerklik,

- Terör operasyonlarının durması

- Kayyum atanan belediyelerin iadesi

- Yerelden yönetim,

- KHK'lıların işe geri alınması,

- Tutuklu terör yandaşlarının serbest bırakılması