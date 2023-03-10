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HDP 6’lı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ne talep ediyor?

A Haber
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Giriş: 10.03.2023 15:10
Güncelleme:10.03.2023 15:17
HDP'nin talepleri altılı koalisyonda milletvekili pazarlığından sonra en çok tartışılan konulardan. Peki HDP Kılıçdaroğlu'ndan ne talep ediyor? A Haber Ankara editörü Arzu Fidanverdi detayları aktardı.

HDP'NİN TALEPLERİ NELER

- Özerklik,

- Terör operasyonlarının durması

- Kayyum atanan belediyelerin iadesi

- Yerelden yönetim,

- KHK'lıların işe geri alınması,

- Tutuklu terör yandaşlarının serbest bırakılması

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