HDP 2. turda da Kılıçdaroğlu’nu destekleyecek: Sandığa gitmeliyiz

7'li koalisyonun ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimde aldığı mağlubiyet hem HDP'yi hem de Kandil'i üzdü. Ancak HDP, ikinci tur seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na olan desteğini sürdüreceğini açıkladı.

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