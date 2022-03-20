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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Türk Lirası yorumu! Güven arttı

DHA
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Giriş: 20.03.2022 18:44
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde vatandaşlara seslendi. Döviz fiyatlarının makul seviyede gitmesini değerlendiren Bakan Nebati, "Millet Türk lirasına güvenmeye başladı. Millet Türk lirasıyla iş yapmanın güzelliğini yaşamaya başladı ve millet, girişimcilerimiz iş yaparken enflasyonun üzerindeki bir faizle değil enflasyonun çok ama çok altındaki oranlarla iş yapmayı öğrendi." dedi.
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