Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den Kemal Kılıçdaroğlu'na “ÖTV” yanıtı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “ÖTV” açıklamalarına Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den yanıt geldi. Bakan Nebati, “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bir süredir piyasaları manipüle etme ve tüketici davranışlarını olumsuz etkileme gayretlerinizi şaşkınlık ve üzüntüyle karşılıyorum.” dedi.