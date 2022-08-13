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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den Kemal Kılıçdaroğlu'na “ÖTV” yanıtı

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.08.2022 10:52
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “ÖTV” açıklamalarına Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den yanıt geldi. Bakan Nebati, “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bir süredir piyasaları manipüle etme ve tüketici davranışlarını olumsuz etkileme gayretlerinizi şaşkınlık ve üzüntüyle karşılıyorum.” dedi.
Bakan Nebati’den Kılıçdaroğlu’na ÖTV yanıtı
Bakan Nebati’den Kılıçdaroğlu'na ÖTV yanıtı
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