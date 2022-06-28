28 Haziran 2022, Salı
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'na cevap! Sizin vaatleriniz bizim projelerimiz
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Güneş enerjisi ile Şanlıurfa'dan başlayarak Mardin'i ve Van'ı da içine alan 6 büyük ilde elektriği çiftçiye bedavaya vereceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bunun da sözünü verdim. Bizi dinlemiyorlar. Aslında bizi dinleseler, güneş enerjisini onların yapması lazım. Ama dinlemiyorlar. Çünkü onlar çiftçiden, üreticiden, alın terinden yana değiller." ifadelerini kullandı.