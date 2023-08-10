Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Adıyaman'da

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 6 Şubat depreminden en fazla etkilenen illerden birisi olan Adıyaman’ı ziyaret etti. Bakan Mehmet Şimşek, ilk olarak Adıyaman Valiliğini ziyaret etti. Burada şeref defterini imzalayan Bakan Şimşek, daha sonra Vali Osman Varol’dan kentte yapılanlar ile ilgili bilgi aldı.