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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: 2024'te rüzgar bizden yana esecek

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Giriş: 10.08.2023 10:27
Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün Türkiye’ye karşı esen rüzgârların 2024’ün ikinci yarısından itibaren destekleyici bir nitelik kazanacağını belirterek, "Türkiye’nin hala önünde çok uzun süre bir programın olduğu yapısal reformun olduğu gündeminin canlandırıldığı bir dönemde olacağız" dedi.
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