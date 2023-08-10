Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: 2024'te rüzgar bizden yana esecek

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün Türkiye’ye karşı esen rüzgârların 2024’ün ikinci yarısından itibaren destekleyici bir nitelik kazanacağını belirterek, "Türkiye’nin hala önünde çok uzun süre bir programın olduğu yapısal reformun olduğu gündeminin canlandırıldığı bir dönemde olacağız" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN