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26.02.2020

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Hocalı Katliamı' paylaşımı

Hocalı Katliamı'nın 27'nci yılı nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Üstünden 28 yıl geçmesine rağmen acımızın hiç dinmediği, can kardeşlerimizin katledildiği Hocalı Katliamı'nı asla unutmayacağız. Allah hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmet eylesin, mekanlarını cennet kılsın." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından Hocalı Katliamı'nın 27'nci yılı nedeniyle paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak "Üstünden 28 yıl geçmesine rağmen acımızın hiç dinmediği, can kardeşlerimizin katledildiği Hocalı Katliamı'nı asla unutmayacağız. Allah hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmet eylesin, mekanlarını cennet kılsın." diye yazdı.

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