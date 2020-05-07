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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın uluslararası yatırımcılarla yaptığı toplantının detayları ortaya çıktı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün telekonferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda, uluslararası yatırımcılarla bir araya geldi. Ekonomistler, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın uluslararası yatırımcılarla bir araya geldiği toplantıda konuşulanları A Para Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu A Haber canlı yayınında açıkladı.
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