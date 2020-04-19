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19.04.2020

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter paylaştı: Aşamayacağımız hiçbir sorun yok

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Aşamayacağımız hiçbir sorun, çözemeyeceğimiz hiçbir sıkıntımız yok" dedi. Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, esnaf Faruk Durmuş'un sözlerinin yer aldığı görüntüyü paylaştı.

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