Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu: G20 Eylem Planı üzerinde mutabık kaldık

Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı Twitter üzerinden G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları COVID-19 ile mücadele kapsamında bir kez daha bir araya geldiklerini bildirdi.

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları COVID-19 ile mücadele kapsamında bir kez daha bir araya geldi. Toplantıda Eylem Planı üzerinde mutabık kaldık. pic.twitter.com/kTmUQDGgcG — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 15, 2020

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı Twitter üzerinden G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları COVID-19 ile mücadele kapsamında bir kez daha bir araya geldiklerini bildirdi.Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda,ifadelerine yer verdi.