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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu: G20 Eylem Planı üzerinde mutabık kaldık
Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı Twitter üzerinden G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları COVID-19 ile mücadele kapsamında bir kez daha bir araya geldiklerini bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı Twitter üzerinden G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları COVID-19 ile mücadele kapsamında bir kez daha bir araya geldiklerini bildirdi.
Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda, "G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları COVID-19 ile mücadele kapsamında bir kez daha bir araya geldi. Toplantıda Eylem Planı üzerinde mutabık kaldık.
Bu plan ile sağlık alanında gerekli finansal yardımları yapmayı, vatandaşları ve iş dünyasını desteklemeyi, kırılgan ülkeleri korumayı, güçlü ekonomik toparlanmaya yönelik tedbirler almayı ve olası şoklara karşı tecrübe paylaşımı ile mücadeleyi G20 ülkeleri olarak taahhüt ettik." ifadelerine yer verdi.
G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları COVID-19 ile mücadele kapsamında bir kez daha bir araya geldi. Toplantıda Eylem Planı üzerinde mutabık kaldık. pic.twitter.com/kTmUQDGgcG— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 15, 2020
Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda, "G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları COVID-19 ile mücadele kapsamında bir kez daha bir araya geldi. Toplantıda Eylem Planı üzerinde mutabık kaldık.
Bu plan ile sağlık alanında gerekli finansal yardımları yapmayı, vatandaşları ve iş dünyasını desteklemeyi, kırılgan ülkeleri korumayı, güçlü ekonomik toparlanmaya yönelik tedbirler almayı ve olası şoklara karşı tecrübe paylaşımı ile mücadeleyi G20 ülkeleri olarak taahhüt ettik." ifadelerine yer verdi.
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