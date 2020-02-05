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05.02.2020
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak deprem bölgesinde...
Elazığ'da yaşanan 6,8 şiddetindeki depremden sonra yaralar sarılmaya çalışılırken bölgeye giden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Elazığ'da enkaz alanlarında incelemelerde bulunup, hastanede tedavi gören yaralıları ziyaret etti.
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