Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Bu millet dualı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bakanlığın 2020 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı. Türkiye'ye yönelik ekonomik operasyonun 2013'den beri başladığını belirten Bakan Albayrak, ''6 yıldır bu sürecin içerisinde Türkiye, 6 yıldır ne kadar operasyon, varyasyon varsa bunların hepsi denendi. Ama Türkiye'ye birileri diyor ya 'şerbetli midir, nedir? hacıyatmaz gibi vuruyoruz, vuruyoruz, bir daha kalkıyor.' Bu millet dualı, çünkü bu millet 1000 yıldır bu coğrafyada, bu topraklarda ne Bizans oyunları gördü, ne şeytanlıklar gördü ama dimdik elhamdüllilah ayakta kaldık. Allah'ın izniyle en az bir 1000 yıl daha, mahşere kadar da böyle olacak.'' dedi.