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Hayvanlara saldıran şüpheli serbest bırakıldı! İfadesi pes dedirtti

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Giriş: 02.02.2023 10:03
İstanbul'da oturduğu binanın girişinde kapıyı kapatarak kaçmasını engellediği kediye tekme ve yumruklarla saldıran Aytuğ Koyuncu gözaltına alındı. Sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Koyuncu'nun savunması "pes" dedirtti.
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