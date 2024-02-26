Hayvancılıkta yol haritası ne? Tarım Bakan Yumaklı’dan önemli açıklamalar

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı hayvancılıkta yeni yol haritasına dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, “Koruyucu aşı uygulamalarını yaygınlaştırıyoruz. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda aşı uygulaması artacak. Aşıların ücretlerini bir karşılayacağız. Yeni bir ulusal aşı üretim tesisi yapacağız. Ari işletme sayısını bin 136 dan2 bine çıkaracağız.” dedi.

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