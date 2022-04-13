13 Nisan 2022, Çarşamba
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Hayvan kaçakçılarına JASAT dur dedi
Yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen hayvanlar için operasyon düzenleyen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, 4 aylık beyaz kaplan ve 8 aylık Rhesus cinsi maymun (Hint Şebeği) ele geçirildi.