Hayvan haklarında tarihi düzenlemeler yolda! Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılacak değişiklikle ilgili taslak metin hazırlandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan MYK toplantısının ana gündem maddesini hayvan hakları yasası oluşturdu. Toplantıda, AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal konuyla ilgili bir sunum yaptı. Erdoğan'ın "Meclis kapanmadan bu kanunu çıkarın" talimatını verdiği öğrenildi. Bu kapsamda, Hayvan Hakları Yasası'nın temmuz ayında Meclis'e sunulması planlanıyor. Yasa ile artık hayvanlar 'eşya' olmaktan kurtulup 'canlı' gibi korunacak.