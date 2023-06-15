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Hayırsız evlatlar! İmamoğlu'nun ardından Yavaş ile Kılıçdaroğlu arasında da ipler koptu! Gazeteci Abdulkadir Selvi A Haber'de anlattı

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Giriş: 15.06.2023 23:55
2024 yılında yapılacak yerel seçimlere doğru geri sayım devam ederken, CHP'de koltuk savaşı kızıştı. "Değişim" diyen İmamoğlu'nun ardından bu kez ise, Mansur Yavaş ile Kılıçdaroğlu arasında ipler atıldı. Gazeteci Abdulkadir Selvi A Haber'de yayınlanan Arka Plan programında CHP'de yaşanan koltuk kavgasına değindi. Selvi, "Mansur Yavaş ile Kılıçdaroğlu arasında büyük ölçüde ipler kopmuş durumda, Kılıçdaroğlu'na negatif aday sendin pozitif aday bendim imasında bulundu" dedi.
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