Hayatını kaybetmiş çocuğu selde taşıdı

Gazze'yi etkisi altına alan yoğun yağış sebebiyle Cebaliye Mülteci Kampı'nı su bastı. Filistinli çocuk ise hayatını kaybetmiş bir Filistinli kız çocuğunu taşıyarak selden kurtulmaya çalıştı. İşte o anlar...

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