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Hayatını kaybetmiş çocuğu selde taşıdı

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.12.2023 16:29
Gazze'yi etkisi altına alan yoğun yağış sebebiyle Cebaliye Mülteci Kampı'nı su bastı. Filistinli çocuk ise hayatını kaybetmiş bir Filistinli kız çocuğunu taşıyarak selden kurtulmaya çalıştı. İşte o anlar...
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