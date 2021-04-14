Hayatını kaybeden eski Başbakan Yıldırım Akbulut'un doktorundan önemli açıklama

86 yaşında hayatını kaybeden eski Başbakan Yıldırım Akbulut'un doktoru açıklama yaptı. Basın karşısına geçen doktor ekibi, "Kalp yetersizliği ile yıllardır takibimizdeydi. 28 Şubat'tan itibaren önce kalp merkezimizde, Nisan ayının 10'undan itibarenden de yoğun bakımda takibimizdeydi. Bugün saat 14.00 itibarıyla hayatını kaybettik. Türkiye büyük bir devlet adamını, bizler de uzun yıllardır takip ettiğimiz bir hastamızı kaybettik." ifadelerine yer verdi.