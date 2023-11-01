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Hayata açılan kapı! Refah Sınır Kapısı açıldı

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Giriş: 01.11.2023 10:56
Mısır Refah Sınır Kapısı'nı Gazzeli siviller için açtı. Ağır yaralı siviller ve yabancı pasaport sahipleri için açıldı.
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