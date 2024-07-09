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Havalimanlarında yeni dönem! Elle aramayı reddeden uçağa alınmayacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.07.2024 12:16
Güncelleme:09.07.2024 12:16
Havalimanlarında yeni bir dönem başlıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre artık elle aramayı kabul etmeyen yolcu uçağa alınmayacak.
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