Havadan bomba yağdıran katil İsrail karada çekimser! Savaş Stalingrad muharebesi gibi mi seyredecek?

7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliam yapan katil İsrail ordusu hava bombardımanında çok cüretkar ancak kara harekatında da bir o kadar çekimser. Tanklarını kuzeyden şehre sokan İsrail ilerleyişini oldukça yavaş sürdürüyor. Emekli Kurbay Albay ve Akademisyen Doç. Dr. Oğuzhan Ergün, İsrail ordusunun Hamas'tan karada çekindiğini belirtti, Stalingrad savaşına üstün başlayan Almanların savaş sonunda hezimete uğradığını hatırlattı.

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