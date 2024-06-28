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Havacılıkta standartları değiştirecek buluş! İHA ve SİHA'ları lazer silahından koruyan kompozit madde üretildi

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 28.06.2024 16:10
Malatya'da akademisyen çift hava araçlarını lazer silahlarına karşı koruyacak kompozit bir madde geliştirdi. Ayrıntılar A Haber muhabiri Mücahit Özendi aktardı.
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