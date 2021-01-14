Hava Tahmin Uzmanı Yüksel Yağan A Haber'de kar uyarısında bulundu! Pazar gününe dikkat

Hava Tahmin Uzmanı Yüksel Yağan, A Haber'de İstanbullulara kar uyarısında bulundu. Hava Tahmin Uzmanı Yüksel Yağan, "Pazar günü özellikle Anadolu yakasında yoğun bir kar yağışı olacak. Cumartesi gününden itibaren başlayacak olan kar yağışına özellikle pazar günü doyacağız" dedi.