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Hava Tahmin Uzmanı Yüksel Yağan A Haber'de kar uyarısında bulundu! Pazar gününe dikkat

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Giriş: 14.01.2021 15:12
Güncelleme:14.01.2021 15:22
Hava Tahmin Uzmanı Yüksel Yağan, A Haber'de İstanbullulara kar uyarısında bulundu. Hava Tahmin Uzmanı Yüksel Yağan, "Pazar günü özellikle Anadolu yakasında yoğun bir kar yağışı olacak. Cumartesi gününden itibaren başlayacak olan kar yağışına özellikle pazar günü doyacağız" dedi.
Hava Tahmin Uzmanı Yüksel Yağan A Haber'de kar uyarısında bulundu!
Hava Tahmin Uzmanı Yüksel Yağan A Haber'de kar uyarısında bulundu!
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