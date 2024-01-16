Hava radarında şu an! 25 il için yağış uyarısı

Meteoroloji 7 il için turuncu 18 il için de sarı kodlu uyarıda bulundu. İstanbul’da sabah saatlerinde yağış etkili oldu, İzmir’de ise yağış devam ediyor. Öte yandan Karadeniz, Ege ve Akdeniz kıyıları için sağanak uyarısı yapıldı. Ayrıntıları Balıkesir'de bulunan A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı. Hava radarında ise şu anda İstanbul’un Anadolu yakası, Ege Bölgesi’nin tamamı Çanakkale ve Balıkesir kıyıları hariç yağış etkili olacak.

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