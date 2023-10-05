05 Ekim 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Hava harekatları Avrupa basınında! PKK'nın vurulması AB'de nasıl yankılandı?

Hava harekatları Avrupa basınında! PKK'nın vurulması AB'de nasıl yankılandı?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.10.2023 15:32
Türkiye'nın Irak'ın kuzeyine hava harekatlarına Avrupa basını geniş yer ayırdı. A Haber muhabiri Alpaslan Düven İngiltere'den detayları canlı yayında aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hava harekatları Avrupa basınında!
Hava harekatları Avrupa basınında!
Önemli temas! Türkiye’nin daveti üzerine gelmişti
Önemli temas! Türkiye'nin daveti üzerine gelmişti
Kıbrıs Devleti çıkışı! Federasyon defteri kapandı
Kıbrıs Devleti çıkışı! Federasyon defteri kapandı
Bakan Özhaseki’den önemli açıklamalar
Bakan Özhaseki'den önemli açıklamalar
AK Parti’de büyük kongre hazırlığı!
AK Parti'de büyük kongre hazırlığı!
Kara harekatı olacak mı?
Kara harekatı olacak mı?
Türkiye kime mesaj verdi? İşte derin anlam
Türkiye kime mesaj verdi? İşte derin anlam
4 ilde operasyon! 24 şüpheli yakalandı
4 ilde operasyon! 24 şüpheli yakalandı
MİT’ten FETÖ operasyonu!
MİT'ten FETÖ operasyonu!
100. yılda 100 bin gençle buluşma
100. yılda 100 bin gençle buluşma
Kılıçdaroğlu’ndan Ayşenur Arslan’a destek!
Kılıçdaroğlu’ndan Ayşenur Arslan’a destek!
Zehir tacirlerine operasyon
Zehir tacirlerine operasyon
Daha Fazla Video Göster