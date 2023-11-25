25 Kasım 2023, Cumartesi
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Hava gücü üstünlüğü neden önemli? Türkiye’nin milli teknoloji hamlesi
Önce F-35 akabinde F-16 ve şimdi de Eurofighter savaş uçakları. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Almanya'dan 40 adet Eurofighter almak istediklerini açıklamasının ardından herkes, bu savaş uçağını ve satın alınma durumunun hangi aşamada olduğunu merak etmeye başladı. Şimdi yanıtı merak edilen o sorulara ilişkin hazırladığımız analiz haberimiz geliyor ekranlara...