12 Temmuz 2022, Salı
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Hatırlatma dozuna yoğun ilgi! Vatandaşlar hastanenin yolunu tuttu
Koronavirüs vakalarındaki olası artışın önüne geçmek için Sağlık Bakanlığı hatırlatma dozu aşıları için randevuları açmıştı. Bayramda İstanbul'da kalan vatandaşlar aşı olmak için hastanelerin yolunu tuttu.