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Hatırlatma dozuna yoğun ilgi! Vatandaşlar hastanenin yolunu tuttu

İHA
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Giriş: 12.07.2022 15:44
Koronavirüs vakalarındaki olası artışın önüne geçmek için Sağlık Bakanlığı hatırlatma dozu aşıları için randevuları açmıştı. Bayramda İstanbul'da kalan vatandaşlar aşı olmak için hastanelerin yolunu tuttu.
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Hatırlatma dozuna yoğun ilgi!
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