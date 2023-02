Hataylı depremzedeler geçici konutlarının kapısını A Haber'e açtı: "Erdoğan'ı görürsem elini öpeceğim"

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin en çok vurduğu yer olan Hatay'da evleri yıkılan Perktaş ailesi, geçici barınma noktalarının kapısını A Haber'e açtı. Evlerinin hemen yanında kendi imkanlarıyla bir barınak kuran aile, devletin ilk andan itibaren yanlarında olduğunu vurgulayıp Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Aile büyüğü Esma Perktaş, A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu'na yaptığı açıklamada, "Her şeyimiz var, her şey yetişti. Devletimiz asker, polisiyle her şeyiyle yardım etti." deyip Başkan Erdoğan'ı gördüğü yerde elini öpeceğini dile getirdi.