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Hataylı depremzedeler geçici konutlarının kapısını A Haber'e açtı: "Erdoğan'ı görürsem elini öpeceğim"

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Giriş: 24.02.2023 22:26
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin en çok vurduğu yer olan Hatay'da evleri yıkılan Perktaş ailesi, geçici barınma noktalarının kapısını A Haber'e açtı. Evlerinin hemen yanında kendi imkanlarıyla bir barınak kuran aile, devletin ilk andan itibaren yanlarında olduğunu vurgulayıp Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Aile büyüğü Esma Perktaş, A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu'na yaptığı açıklamada, "Her şeyimiz var, her şey yetişti. Devletimiz asker, polisiyle her şeyiyle yardım etti." deyip Başkan Erdoğan'ı gördüğü yerde elini öpeceğini dile getirdi.
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