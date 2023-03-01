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Hatay'ı yerle bir eden hatalar! 500 bina incelendi, yıkıma sebep olan hatalar bilirkişi raporunda

A Haber
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Giriş: 01.03.2023 10:16
6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde Hatay'da çok sayıda bina çökerken birçok binada ağır hasar alıp kullanılmaz hale geldi. Bölgede incelenen 500 binada yapılan 8 kritik hata bilirkişi raporuna yansıdı. Bunlar; Kalitesiz beton, zayıf kolon, düz demir kullanımı, kolon kesimi, uygunsuz etriye aralığı, taşıyıcı elamanlara verilen zararlar, yumuşak kat etkisi, zemin sıvılaşması. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
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