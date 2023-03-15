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Hatay'daki depremzedelerden Kılıçdaroğlu'na tepki: Çadırlara uğramadılar! Halk yağmurun altında kaldı

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Giriş: 15.03.2023 09:30
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Kırıkhan ilçesinde depremzede vatandaşlardan tepki geldi. Depremzedeler, “Kemal Bey gelmiş, konuşacak çadırı yok. Yağmurda sığındığımız çadırı elimizden almaya çalışıyorlar. Çadırlara uğramadılar, halk yağmurun altında kaldı. İhtiyaçlarımızı sormadılar” diyerek Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi.
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