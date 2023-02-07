07 Şubat 2023, Salı
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Hatay'daki depremde enkaz altında kalan genç kendisini kurtaran askere "seni bir yerden tanıyorum" diye seslendi
Kahramanmaraş depreminin en yoğun hissedildiği illerden biri de Hatay oldu. Hatay'da yıkılan bir binanın enkazından 28 saat sonra kurtarılan Arda Bulut isimli genç, kendisini çıkartan askere "Ben seni bir yerden tanıyorum" dedi.