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Hatay'daki bir depremzede Halk TV'nin provokasyonuna geçit vermedi! Devlet buraya yetişti olaya siyasi yaklaşma

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.02.2023 13:57
Hatay'da kızını enkaz altından çıkartan vatandaş, Halk TV'nin provokasyonuna geçit vermedi. Hatay'daki deprem bölgesinde devleti kötülemek için acılı vatandaşa mikrofon uzatan Halk TV muhabiri, aldığı cevap karşısında şoke oldu. "Devlet ilk günün ilk saatinde yetişti" diyen depremzede, "Bu bir afet. Birlik olmalıyız. Olaya siyasi yaklaşma" diyerek Halk TV'nin provokasyonuna tepki gösterdi..
’’Devlet buraya yetişti olaya siyasi yaklaşma’’
''Devlet buraya yetişti olaya siyasi yaklaşma''
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