Hatay’da yıkılan binaların kolonlarından köpük çıktı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerden en çok etkilenen şehir olan Hatay'da, yıkılan binaların kolonlarında köpük kullanıldığı ortaya çıktı. Depremzede bir vatandaşın sosyal medya hesabından yayınladığı görüntülerde, iki apartmanın da taşıyıcı kolonların sağlam olmadığı görüldü.