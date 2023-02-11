11 Şubat 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Hatay’da yıkılan binaların kolonlarından köpük çıktı

Hatay’da yıkılan binaların kolonlarından köpük çıktı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.02.2023 23:20
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerden en çok etkilenen şehir olan Hatay'da, yıkılan binaların kolonlarında köpük kullanıldığı ortaya çıktı. Depremzede bir vatandaşın sosyal medya hesabından yayınladığı görüntülerde, iki apartmanın da taşıyıcı kolonların sağlam olmadığı görüldü.
Yıkılan binaların kolonlarından köpük çıktı
Yıkılan binaların kolonlarından köpük çıktı
5 aylık bebekten 134 saat sonra mucize
5 aylık bebekten 134 saat sonra mucize
Son yüzyılın yaşanan en büyük felaketi
"Son yüzyılın yaşanan en büyük felaketi"
Gözyaşları içinde enkazdan çıkartıldı!
Gözyaşları içinde enkazdan çıkartıldı!
Arama ekiplerinin o görüntüleri gündemde!
Arama ekiplerinin o görüntüleri gündemde!
Rönesans Rezidans’ın müteahhidi tutuklandı
Rönesans Rezidans'ın müteahhidi tutuklandı
’’Lütfü Savaş’ı 8 kez aradım ulaşamadım’’
''Lütfü Savaş'ı 8 kez aradım ulaşamadım''
Başkan Erdoğan deprem bölgesinde!
Başkan Erdoğan deprem bölgesinde!
Türkiye bir evladına daha kavuştu
Türkiye bir evladına daha kavuştu
Halit Ali Talha Türkiye’yi ağlattı
"Halit Ali Talha" Türkiye'yi ağlattı
GARDAŞLARIN SEVİNÇ GÖZYAŞLARI
GARDAŞLARIN SEVİNÇ GÖZYAŞLARI
Erdoğan: Devletin güvenli ellerinin sırtlarında!
Erdoğan: Devletin güvenli ellerinin sırtlarında!
Daha Fazla Video Göster