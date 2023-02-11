11 Şubat 2023, Cumartesi
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Hatay’da yıkılan binaların kolonlarından köpük çıktı
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerden en çok etkilenen şehir olan Hatay'da, yıkılan binaların kolonlarında köpük kullanıldığı ortaya çıktı. Depremzede bir vatandaşın sosyal medya hesabından yayınladığı görüntülerde, iki apartmanın da taşıyıcı kolonların sağlam olmadığı görüldü.