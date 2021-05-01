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Hatay’da teröristlerin açtığı tünel yok edildi! Bu tünellerin amacı ne?
Hatay'da görevli hudut personeli, Suriye'den Türkiye yönüne kazılan tünel tespit etti. Terör örgütü üyelerin kaçak geçişler için kullandığı tünel, imha edilerek kullanılamaz hale getirildi. Kazı çalışmasında kullanılan 1 adet jeneratör, 2 adet hilti, 1 adet el arabası, 300 metre kablo, kazma, kürek ve akü ele geçirildi Ortaya çıkartılan tünelin amacı ne? Teröristler bu tüneller ile ne yapmaya çalışıyor? Gelişmeleri A Haber yayınına bağlanan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ bağlandı.