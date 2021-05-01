01 Mayıs 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Hatay’da teröristlerin açtığı tünel yok edildi! Bu tünellerin amacı ne?

Hatay’da teröristlerin açtığı tünel yok edildi! Bu tünellerin amacı ne?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.05.2021 14:54
Güncelleme:01.05.2021 14:56
Hatay'da görevli hudut personeli, Suriye'den Türkiye yönüne kazılan tünel tespit etti. Terör örgütü üyelerin kaçak geçişler için kullandığı tünel, imha edilerek kullanılamaz hale getirildi. Kazı çalışmasında kullanılan 1 adet jeneratör, 2 adet hilti, 1 adet el arabası, 300 metre kablo, kazma, kürek ve akü ele geçirildi Ortaya çıkartılan tünelin amacı ne? Teröristler bu tüneller ile ne yapmaya çalışıyor? Gelişmeleri A Haber yayınına bağlanan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ bağlandı.
Terör tüneli! Acizlikleri gözler önüne serildi
Terör tüneli! Acizlikleri gözler önüne serildi
İletişim Başkanlığı’ndan 1 mayıs klibi!
İletişim Başkanlığı’ndan 1 mayıs klibi!
Türkiye’de tam kapanmada 2. gün!
Türkiye’de tam kapanmada 2. gün!
İşte 1 Mayıs'ın bayram olarak kutlanma süreci.
İşte 1 Mayıs'ın bayram olarak kutlanma süreci.
Kuzey Irak şehidine veda!
Kuzey Irak şehidine veda!
Türkiye'nin en değerli hazinesi! 100 yıl korunacak
Türkiye'nin en değerli hazinesi! 100 yıl korunacak
Telsiz konuşmaları çıktı! Teröristlere Kandil şoku!
Telsiz konuşmaları çıktı! Teröristlere Kandil şoku!
Ağıralioğlu HDP’yi eleştirdi, HDP’den ağır hakaret geldi
Ağıralioğlu HDP’yi eleştirdi, HDP’den ağır hakaret geldi
Tam kapanmada 'nöbet' evde!
Tam kapanmada 'nöbet' evde!
Ankara'da raylı sistemler tam kapandı!
Ankara'da raylı sistemler tam kapandı!
Bakan Soylu'dan flaş tam kapanma açıklaması!
Bakan Soylu'dan flaş tam kapanma açıklaması!
Başkan Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı.
Başkan Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı.
Daha Fazla Video Göster