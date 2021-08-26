27 Ağustos 2021, Cuma
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Hatay'da su sorunu neden çözülemiyor? CHP’li belediyenin ihmali susuzluk getirdi
Hatay Büyükşehir Belediyesi gerekli adımları atmadığı için kentteki su sorunu çözülemiyor. CHP'li milletvekili İsmet Tokdemir ise Reyhanlı Barajı ile ilgili asılsız iddialarda bulunarak algı operasyonuna girişti. CHP'li vekilin "baraj yok" algısı çöktü. Su yok denilen barajda 60 milyon metreküp su var. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.