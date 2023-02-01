Hatay'da PETROL heyecanı! Kapatılan kuyularda petrol sızıntısı olduğu tespit edildi

Adana ve Şırnak'tan sonra Hatay'dan da heyecanlandıran bir petrol haberi geldi. Üzeri betonla kapatılan kuyularda petrol tespit edildi. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur o noktadan aktardı.

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