14 Mayıs 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Hatay’da oy kullanan depremzede A Haber'e konuştu: Sandıkları boş bırakmak istemedik

Hatay’da oy kullanan depremzede A Haber'e konuştu: Sandıkları boş bırakmak istemedik

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.05.2023 13:34
Deprem bölgesi Hatay’da seçim heyecanı yaşanıyor. Bölgede haber nöbetini sürdüren A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur’a konuşan depremzede vatandaş, “Depremden sonra Adana’ya gittik ve o zamandan beri gelmemiştik. Burada büyük bir felaket yaşadık. Seçim günü sandıkları boş bırakmak istemedik. Evimiz ağır hasarlı, kayıplarımız oldu. Arkadaşlarımızı ve dostlarımızı kaybettik. Bugün geldik ve oyumuzu kullandık.” derken başka bir depremzede, “Biz de oy kullanmak için Ankara’dan geldik. Seçim vatanımız için hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
KONYA 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
KONYA 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
Sandıkları boş bırakmak istemedik
"Sandıkları boş bırakmak istemedik"
Gülümseten anlar
Gülümseten anlar
Devlet Bahçeli, Ankara’da Oyunu Kullandı
Devlet Bahçeli, Ankara'da Oyunu Kullandı
Hatay’da seçimlerde son durum ne?
Hatay'da seçimlerde son durum ne?
Türkiye tarihi ve kritik bir seçim geçiriyor
"Türkiye tarihi ve kritik bir seçim geçiriyor"
Oyunu kullanıp vatandaşlarla sohbet etti
Oyunu kullanıp vatandaşlarla sohbet etti
Trabzon’da seçim atmosferi nasıl?
Trabzon'da seçim atmosferi nasıl?
Başkan Erdoğan oyunu kullandı
Başkan Erdoğan oyunu kullandı
BURSA 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
BURSA 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
MALATYA 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
MALATYA 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
HATAY 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
HATAY 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
Daha Fazla Video Göster