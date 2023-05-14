14 Mayıs 2023, Pazar
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Hatay’da oy kullanan depremzede A Haber'e konuştu: Sandıkları boş bırakmak istemedik
Deprem bölgesi Hatay’da seçim heyecanı yaşanıyor. Bölgede haber nöbetini sürdüren A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur’a konuşan depremzede vatandaş, “Depremden sonra Adana’ya gittik ve o zamandan beri gelmemiştik. Burada büyük bir felaket yaşadık. Seçim günü sandıkları boş bırakmak istemedik. Evimiz ağır hasarlı, kayıplarımız oldu. Arkadaşlarımızı ve dostlarımızı kaybettik. Bugün geldik ve oyumuzu kullandık.” derken başka bir depremzede, “Biz de oy kullanmak için Ankara’dan geldik. Seçim vatanımız için hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.