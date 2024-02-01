Hatay’da depremden sonra 3 hastane yapıldı! Yapılan hastaneler 5 yıldızlı otel konforunda

6 Şubat depremlerinden sonra Hatay'a 3 hastane kazandırıldı. Defne ve İskenderun Devlet Hastanesi sağlık hizmetine çoktan başladı. 3 Şubat'ta da Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi açılacak.

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