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Hatay’da depremden sonra 3 hastane yapıldı! Yapılan hastaneler 5 yıldızlı otel konforunda

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.02.2024 13:03
6 Şubat depremlerinden sonra Hatay'a 3 hastane kazandırıldı. Defne ve İskenderun Devlet Hastanesi sağlık hizmetine çoktan başladı. 3 Şubat'ta da Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi açılacak.
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