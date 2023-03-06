06 Mart 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Hatay'da deprem sonrası deniz taştı

Hatay'da deprem sonrası deniz taştı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.03.2023 08:40
Hatay'ın İskenderun ilçesinde deniz suyu taştı. Kentte meydana gelen depremin ardından dikkat çeken deniz taşmasının lodos kaynaklı olduğu belirtildi. Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Deprem sonrası deniz taştı
Deprem sonrası deniz taştı
Ana gündem maddesi deprem
Ana gündem maddesi deprem
Bingöl’de 4,2 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem
’Kılıçdaroğlu ve Akşener birbirine oyun oynuyordu’
'Kılıçdaroğlu ve Akşener birbirine oyun oynuyordu'
İYİ Parti bundan sonra ne yapacak?
İYİ Parti bundan sonra ne yapacak?
Masada vekil pazarlığı mı yapılıyor?
Masada vekil pazarlığı mı yapılıyor?
Akşener masadan neden kalktı?
Akşener masadan neden kalktı?
6 katlı bina çöktü! A Haber olay yerinde!
6 katlı bina çöktü! A Haber olay yerinde!
Şanlıurfa’da binanın yıkılma anı ortaya çıktı
Şanlıurfa'da binanın yıkılma anı ortaya çıktı
Şanlıurfa’da 6 katlı bina çöktü!
Şanlıurfa’da 6 katlı bina çöktü!
Ev fay hattına düştü
Ev fay hattına düştü
Karabağ’da çatışma: 1 şehit
Karabağ'da çatışma: 1 şehit
Daha Fazla Video Göster