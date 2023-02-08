08 Şubat 2023, Çarşamba
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Hatay’da deprem felaketi! Zemin çöktü deniz şehirle buluştu!
Son dakika haberleri… Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremden en çok etkilenen noktalardan biri olan Hatay’da arama kurtarma çalışmaları kesintisiz olarak devam ediyor. Hatay’dan ekranlara gelen bir görüntü ile yaşanan felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Hatay’da zemin çöktü ve deniz şehirle buluştu.