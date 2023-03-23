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Hatay’da çocuklara psiko-sosyal destek için özel etkinlikler düzenleniyor

A Haber
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Giriş: 23.03.2023 15:21
Deprem bölgesinde çocuklara özel etkinlikler yapılıyor. Kahramamaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da Çocukların yaşadığı korkuyu azaltmak için etkinlikler yapılıyor. Detayları A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.
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