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Hatay’da çifte deprem! Deprem etkilenen Gaziantep’te son durum ne?

A Haber
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Giriş: 21.02.2023 08:48
Dün akşam saatlerinde Hatay’da meydana gelen çifte depremden etkilenen Gaziantep’te vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi. Arabalarda, parklarda ya da çadır kentlerde kalan vatandaşlar yine büyük bir deprem korkusu yaşadı. Bölgeden son durumu A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.
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