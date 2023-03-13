13 Mart 2023, Pazartesi
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Hatay'da Belen, Arsuz ve Hassa'da devlet hastaneleri hizmete başladı
Hatay Defne'de 96 konteynerden oluşan 54 yataklı sahra hastanesi hizmete açıldı. Öte yandan Hatay'ın Belen, Arsuz ve Hassa ilçelerinde inşaatları tamamlanan yeni devlet hastaneleri hasta kabulüne başladı. Hastaneler Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar almadı. A Haber ekibinden Tayfun Er ayrıntıları aktardı.