Hatay’da 6,4 ve 5,8’lik iki deprem sonrası son durum

Hatay’da meydana gelen 6,4 ve 5,8’lik iki depremde 6 can kaybı var, 18’i ağır 294 kişi de yaralı. “Hasarlı binalara girmeyin” uyarısı yapıldı. Artçı sarsıntılar da sürüyor. Son durumu A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.

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