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Hatay'da 6 can kaybı, 294 yaralı

A Haber
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Giriş: 21.02.2023 08:33
Hatay'da 95 hasta tedbir amaçlı Adana ve Dörtyol'a sevk edildi. 6,4'lük depremin ardından yeni günde son durum ne? A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.
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Hatay’da 6 can kaybı, 294 yaralı
Hatay'da 6 can kaybı, 294 yaralı
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